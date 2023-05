Milano, 25 mag. (LaPresse) – L’attacco con droni al Cremlino è stato organizzato da unità militari speciali ucraine o dall’intelligence di Kiev. È quanto rivela il New York Times, citando fonti delle agenzie di intelligence statunitensi. Gli Stati Uniti, aggiunge il quotidiano, non sanno però quale unità abbia organizzato l’attacco, né se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ne fosse al corrente. Secondo il New York Times, i servizi segreti statunitensi sono giunti a queste conclusioni dopo aver analizzato le intercettazioni delle comunicazioni tra funzionari russi e ucraini in cui si parlava del coinvolgimento dell’Ucraina, ma non hanno prove concrete.

