Milano, 25 mag. (LaPresse) – Il rappresentante speciale cinese per gli affari eurasiatici Li Hui visiterà Mosca domani, 26 maggio, e incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Lo fa sapere il ministero degli Esteri russo, come riporta Ria Novosti. L’inviato cinese incontrerà anche il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin. Li Hui è stato nominato per visitare Ucraina, Polonia, Francia, Germania e Russia per discutere una soluzione politica della crisi ucraina.

