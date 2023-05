Milano, 25 mag. (LaPresse) – La Russia ha deciso di espellere 5 diplomatici svedesi, definiti persona non grata. Lo annuncia il ministero degli Esteri russo, come riporta l’agenzia Tass. L’ambasciatore svedese a Mosca è stato convocato al ministero degli Esteri per “il suo comportamento conflittuale nei confronti della Russia”, aggiunge l’ufficio diplomatico. “La Russia”, ha annunciato anche il Ministero, “ritira il consenso all’attività del consolato generale svedese a San Pietroburgo come misura di ritorsione a partire dal 1° settembre 2023”.

