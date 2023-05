Milano, 25 mag. (LaPresse) – Un uomo di 45 anni è morto travolto da un’auto parcheggiata su un tratto di strada in pendenza a Forino, nell’Avellinese. La tragedia è avvenuta in località Varo Sano dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. La salma dell’uomo, dipendente di una ditta che si trovava lì per lavori come parrebbe dalle prime ricostruzioni, è ancora sul posto e sarà trasferita nell’obitorio su disposizione dei giudici. Le indagini sono a 360 gradi e riguardano anche l’ondata di maltempo e la bomba d’acqua che si sono abbattute sull’area con gli inquirenti che dovranno accertare se la forte pioggia possa aver spinto il mezzo verso la vittima.

