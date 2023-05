Roma, 25 mag. (LaPresse) – Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e l’ad Lufthansa Carsten Spohr si sono incontrati oggi a via XX Settembre per confermare la conclusione dell’accordo in base al quale Luthansa investirà in Ita Airways per rilevarne una quota di minoranza, dopo aver già condiviso il piano industriale della compagnia, che prevede una crescita dei ricavi di 2,5 miliardi di euro previsti quest’anno e 4,1 miliardi di euro previsti per il 2027. Alla riunione ha partecipato anche il presidente di ITA, Antonino Turicchi. Lo rende noto il Mef.

