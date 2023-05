Roma, 25 mag. (LaPresse) – “Noi speriamo il governo si costituisca parte civile nel processo per una questione non certamente risarcitoria, ma di etica e dignità. Perché non dimentichiamo che sono caduti in servizio due servitori dello Stato”. Lo ha detto il padre di Luca Attanasio, Salvatore, al termine dell’udienza gup che si è tenuta a Roma nel procedimento per la morte dell’ambasciatore italiano in Congo e del carabiniere Vittorio Iacovacci.

