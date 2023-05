Palermo, 25 mag. (LaPresse) – Un uomo di 44 anni è stato ucciso, a colpi di pistola, a San Gregorio di Catania, in provincia di Catania, in via Masaccio, intorno alle 3 di notte. I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno fermato un uomo, di circa 50 anni, sospettato dell’omicidio che in questo momento si trova in casera. Il 44enne è stato ucciso all’interno della corte di un’abitazione.

