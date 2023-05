Milano, 24 mag. (LaPresse) – “Nonostante i numerosi appelli dell’Aiea e dei leader mondiali, gli occupanti non riducono la loro presenza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Attualmente, il territorio delle unità di potenza 1, 2 e 4 è di fatto utilizzato come base logistica e militare”. Lo afferma il servizio stampa dell’intelligence ucraina, come riporta Unian. Personale e veicoli blindati sono costantemente presenti in questi siti, aggiunge Kiev. “Il numero di veicoli e di personale militare cambia continuamente”, si legge nel comunicato, “in un giorno possono esserci da 5 a 20 veicoli. La rotazione avviene di nascosto durante il coprifuoco (dalle 23.00 alle 5.00). Tutti i camion sono strettamente sigillati. Ci sono informazioni che potrebbero contenere munizioni ed esplosivi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata