Milano, 24 mag. (LaPresse) – In caso di nuove incursioni come quella avvenuta nella regione russa di Belgorod, “risponderemo prontamente e con estrema fermezza”. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, come riporta Ria Novosti. Shoigu ha aggiunto che grazie alle azioni congiunte dell’aviazione, dell’artiglieria e delle unit√† della Guardia di frontiera del Distretto militare occidentale, i sabotatori sono stati bloccati e sconfitti.

