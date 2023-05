Milano, 24 mag. (LaPresse) – Il comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny sarebbe rimasto ferito alla testa in un attacco missilistico da parte dell’esercito russo all’inzio di maggio nel villaggio di Posad-Pokrovske, nei pressi di Kherson. È quanto ha rivelato Ria Novosti, citando un rappresentante dei servizi di sicurezza russi. Secondo queste fonti, Zaluzhny è stato portato a Mykolayiv per il primo soccorso e da lì in elicottero in un ospedale militare a Kiev, dove, secondo la fonte, è stato operato. Zaluzhny non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero complicate dal diabete di tipo 2, di cui il comandante è affetto.

