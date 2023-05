Milano, 24 mag. (LaPresse) – “Il 24.05.2023 alle ore 10.00 il presidente dell’Ucraina, Comandante supremo delle Forze armate dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ascoltato le relazioni del Comandante in capo delle Forze armate dell’Ucraina Valery Zaluzhny e di altri membri dello Stato maggiore”. Lo scrive in un tweet il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina Alexei Danilov, rispondendo alla notizia dei media russi secondo cui Zaluzhny è stato ferito in un raid. Accanto al nome del comandante dell’esercito, Danilov aggiunge un’emoticon che fa l’occhiolino.

