Roma, 24 mag. (LaPresse) – Almeno 10 spari sono stati esplosi nella tarda serata di ieri da due sconosciuti contro un bar a Sant’Anastasia (Napoli) e i proiettili avrebbero colpito accidentalmente, questa l’ipotesi più verosimile al momento secondo gli inquirenti, una famiglia che in quel momento si trovava all’esterno a mangiare. Tre i feriti: il padre 43enne, che è rimasto lievemente ferito alla mano e ora si trova al Cardarelli a Napoli; la madre 35enne, che è rimasta ferita all’addome e ora è anche lei al Cardarelli; e la figlia di 10 anni, colpita alla testa e ora al Santobono, per la quale il pericolo di vita è stato scongiurato. La bambina verrà operata a breve. Sul posto sono intervenuti ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (Napoli). Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili.

