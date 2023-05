Milano, 24 mag. (LaPresse) – Alcune persone sono state portate nella caserma dei carabinieri di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, per essere ascoltate, dal pm della Dda partenopea, sulla sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Sant’Anastasia. È quanto apprende LaPresse. Nel raid, per il quale sarebbe stata utilizzata una mitraglietta, sono stati esplosi almeno 10 colpi d’arma da fuoco che hanno colpito alla testa una bambina di 10 anni che, in quel momento, era con i genitori a mangiare un gelato al bar preso di mira. I genitori della piccola sono stai soccorsi e portati nell’ospedale Cardarelli.

