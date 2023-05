Milano, 24 mag. (LaPresse) – C’era anche l’altro figlio della coppia rimasta coinvolta in maniera accidentale nella sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. A quanto apprende LaPresse, il piccolo, 6 anni, è rimasto illeso ed è stato affidato alle cure di uno zio Nel raid sono rimasti coinvolti entrambi i suoi genitori e la sorella di 10 anni, sottoposta con successo a un intervento chirurgico per la rimozione della pallottola.

