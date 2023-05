Milano, 24 mag. (LaPresse) – La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate dall’abuso della funzione pubblica sul caso della trans manganellata e colpita con spray al peperoncino da alcuni agenti della polizia locale di Milano questa mattina in via Sarfatti, sotto la biblioteca dell’Università Bocconi, dopo averla fermata vicino alla ‘Casa del Sole’ al parco Trotter, zona via Padova, per urla, schiamazzi e comportamenti molesti poco prima. Il fascicolo è al momento contro ignoti perché manca l’identificazione precisa dei quattro vigili che sono stati ripresi da numerosi video mentre fermavano in maniera violenta la trans di origini brasiliane – A.M. – con piccoli precedenti di strada per resistenza e violazione della normativa sull’immigrazione. Si trova in Italia da almeno 13 anni, la sua prima segnalazione risale al 2010 quando è stata fermata senza documenti ma non è chiaro se nel frattempo abbia regolarizzato la sua posizione. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha ricevuto una prima relazione di servizio sui fatti immortalati dai video.

