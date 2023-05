Roma, 24 mag. (LaPresse) – “Sento parlare della nomine del commissario straordinario, vi assicuro che il tema non è all’ordine del giorno. Siamo ancora nella fase dell’emergenza che verrà chiusa quando le Regioni avranno comunicato che non ci sono più le condizioni per mantenere lo stato di emergenza”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e il Mare, Nello Musumeci, nella sua informativa al Senato sull’alluvione. Musumeci ha sottolineato che “cessata l’emergenza si passa alla nomina del commissario per la ricostruzione. La fase dell’emergenza di solito dura un anno”.

