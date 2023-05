Roma, 24 mag. (LaPresse) – La Boston Athletic Association (B.A.A.) ha annunciato che sono stati raccolti 40,2 milioni di dollari per oltre 200 organizzazioni senza scopo di lucro durante la 127a maratona di Boston di quest’anno, tenutasi il giorno dei patrioti, lunedì 17 aprile, superando il precedente record di 38,7 milioni di dollari stabilito nel 2019 dalla maratona. Insieme, la B.A.A. e il programma non profit John Hancock hanno raccolto 500,2 milioni di dollari dal 1989. “Gli sforzi filantropici e di raccolta fondi per la maratona di Boston di quest’anno hanno raggiunto livelli record nel 2023, a testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutti i partecipanti che corrono per cause più grandi”, ha affermato Nicole Juri, direttore dello svilupp B.A.A. “Più di 200 enti di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro beneficeranno degli sforzi dei nostri partecipanti alla raccolta fondi”. I 40,2 milioni di dollari raccolti quest’anno includono le donazioni arrivate tramite il programma di beneficenza ufficiale della BAA, il programma non profit di John Hancock e da altri corridori qualificati e su invito. Alla 127sima edizione della storica gara hanno partecipato 2.537 atleti impegnati nella raccolta fondi. “Siamo orgogliosi di coronare i nostri 38 anni di sponsorizzazione stabilendo un nuovo record di raccolta fondi quest’anno”, ha affermato Tom Crohan, VP & Counsel, Global Head of Community Investment presso John Hancock e Manulife. “Grazie a tutti i corridori, volontari, donatori e partner che hanno contribuito a questi risultati. È un onore aver contribuito a costruire un’eredità di così grande impatto e siamo orgogliosi dei nostri sforzi collettivi per aiutare a migliorare la vita di coloro che sono serviti dai nostri partner della comunità”.

