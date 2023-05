Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Nella Wagner non c’è nessun tipo di sfinimento, si arruolano più di 10.000 persone ogni mese”. Lo afferma in un messaggio su Telegram il capo della milizia armata Yevgeny Prigozhin, rispondendo a una richiesta di Newsweek di commentare le affermazioni del think tank americano, Institute for the study of war (Isw), secondo cui le truppe della Wagner sono sfinite. Sulla possibilità che il gruppo Wagner combatta fuori da Bakhmut, Prighozin risponde: “Sono affari nostri”.

