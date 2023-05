Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Non parliamo a vanvera come i propagandisti del Cremlino che ci attribuiscono perdite inventate, presto vedrete la conferma video delle nostre azioni”. È quanto scrivono in un messaggio via Telegram i ‘partigiani russi’ di Freedom of Russia, rispondendo alle affermazioni del ministero della Difesa russo che aveva detto di aver “distrutto” i responsabili dell’incursione a Belgorod. “Abbiamo ‘smilitarizzato’ una compagnia motorizzata delle forze armate russe e distrutto diverse unità dei loro veicoli blindati”, si legge nel messaggio.

