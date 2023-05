Milano, 23 mag. (LaPresse) – “Le unità nazionaliste ucraine che hanno attaccato la regione di Belgorod sono state bloccate e sconfitte”. Lo annuncia il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. “Oltre 70 terroristi ucraini che si erano infiltrati nella regione di Belgorod sono stati distrutti, così come 4 veicoli corazzati da combattimento e 5 pick-up”, aggiunge il ministero, “il resto dei nazionalisti sono stati respinti in Ucraina, dove hanno continuato a essere attaccati fino alla loro completa eliminazione”.

