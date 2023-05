Milano, 23 mag. (LaPresse) – Respingere l’incursione dei “sabotatori ucraini”, come li definisce Mosca, nella regione russa di Belgorod “richiede un grande sforzo da parte nostra”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Questi sforzi sono in corso, ed è in corso anche un’operazione militare speciale per prevenire tali infiltrazioni in futuro”, ha aggiunto Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata