Tivoli (Roma), 23 mag. (LaPresse) – “Il clima di omertà ambientale è molto simile a quello mafioso” . Così il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto, sul caso del 46enne arrestato per violenze sessuali su minori. “Chi non denuncia deve sapere che avrà sulla coscienza eventuali ulteriori violenze ai danni di altri bambini – aggiunge – Non vogliamo fare processi morali, ma se avessimo avuto subito dall’autorità religiosa tutte le carte, lo avremmo fermato prima”.

