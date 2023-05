Palermo, 23 mag. (LaPresse) – “Il dolore provocato da quegli omicidi è indelebile, ma questa nazione pur con tutte le sue difficoltà e contraddizioni, ha saputo reagire e assicurare alla giustizia i criminali responsabili. Trentuno anni fa ero una quindicenne sconvolta dall’efferatezza di quella stagione delle stragi e scelsi di impegnarmi in politica perché pensai che fosse lo strumento più utile per non rimanere con le mani in mano. Oggi posso dire di essere contenta di averlo fatto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio di saluto inviato in occasione della cerimonia nel 31esimo anniversario della strage di Capaci, nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo.

