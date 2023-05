Milano, 23 mag. (LaPresse) – Ilaria De Rosa, la hostess italiana detenuta in un carcere dell’Arabia Saudita, ha avuto oggi un colloquio telefonico con la famiglia. Lo apprende LaPresse da fonti della Farnesina. La telefonata, resa possibile dall’azione diplomatica promossa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal lavoro delle due ambasciate, quella saudita a Roma e quella italiana a Riad, è stato il primo contatto per la giovane con la famiglia da quanto è stata arrestata. Ieri il console generale d’Italia a Gedda era riuscito a farle visita in cella.

