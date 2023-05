Roma, 23 mag. (LaPresse) – Anche i deputati e i senatori Pd che fanno parte della commissione Antimafia, secondo quanto apprende LaPresse da fonti dem, sarebbero orientati a non partecipare ai lavori di oggi della bicamerale. Alle 13 è prevista la prima convocazione con le votazioni dell’ufficio di presidenza. I dem hanno rivolto un appello alla maggioranza per convergere su un nome “che sia espressione dell’unità delle forze politiche”, superando l’indicazione fatta per la deputata di FdI Chiara Colosimo. “Non possiamo ignorare le preoccupazioni espresse dalle associazioni delle vittime della mafia e della criminalità organizzata” sul suo conto, fanno notare i dem, che in assenza di una risposta da parte del centrodestra sono pronti a non partecipare al voto. La scelta è condivisa con il M5S.

