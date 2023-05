Milano, 22 mag. (LaPresse) – La maggior parte della popolazione dei villaggi nella regione di Belgorod, al confine tra Russia e Ucraina in cui è entrato “un gruppo di sabotaggio e ricognizione”, ha lasciato il territorio. È quanto afferma il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, come riporta Ria Novosti. “Stiamo completando il controllo casa per casa dei villaggi di confine e della stessa Grayvoron. La maggior parte della popolazione ha lasciato il territorio. Coloro che non possono essere aiutati vengono aiutati con i loro mezzi di trasporto, coloro che possono essere aiutati se ne vanno con i loro veicoli”, ha detto Gladkov in una trasmissione in diretta tv.

