Roma, 22 mag. (LaPresse) – Il governo ha riconvocato, dopo l’incontro del 30 aprile, i sindacati per il 30 maggio alle 1545 in sala verde a palazzo Chigi. E’ quanto si apprende da fonti. La missiva è stata inviata dal sottosegretario Alfredo Mantovano per incarico della premier a Maurizio Landini, segretario Cgil, Luigi Sbarra della Cisl, Pierpaolo Bombardieri della Uil, Francesco Paolo Capone dell’Ugl. Il tavolo servirà per impostare il lavoro su riforme istituzionali, delega fiscale, inflazione, sicurezza sul lavoro, pensioni, produttività. A tale incontro seguirà l’avvio o la prosecuzione del lavoro con i ministeri interessati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata