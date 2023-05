Roma, 22 mag. (LaPresse) – “Le prime impressioni sono ovviamente negative, non siamo soddisfatti di questa penalizzazione. Il fatto che sia arrivata nel pre-partita ce lo aspettavamo, per cui non ci tocca e non ci cambia, però fare qualsiasi ulteriore commento adesso è troppo presto, usciremo con un comunicato stampa a breve”. Così Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, dopo la sentenza della corte di appello federale. “Possibilità di un ricorso? Questa è chiaramente una possibilità, ma dobbiamo prima leggere le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni per capire i margini per un ulteriore ricorso”, ha aggiunto. “Un bilancio della stagione? Noi più che un bilancio facciamo un’analisi continua su quello che è l’andamento e sarà il risultato finale della stagione. Noi queste analisi le facciamo per cercare di migliorarci, perchè questo poi è l’obiettivo di Juventus. La Juventus vuole e deve lottare sempre per la vittoria e noi in tutti i ragionamenti che facciamo insieme all’allenatore nel costruire la prossima stagione è cercare di migliorarci, fare quello che dà soddisfazione ai nostri tifosi, ovvero vincere”.

