Torino, 21 mag. (LaPresse) – I soldati ucraini hanno semi-accerchiato la città di Bakhmut, nella regione di Donetsk. “Le nostre truppe mettono la città in un semi-accerchiamento, che ci dà l’opportunità di distruggere il nemico. Pertanto, il nemico deve difendersi nella parte della città che controlla”, ha scritto la vice ministra della Difesa ucraina Hanna Malyar sul suo canale Telegram. “Il nemico non è riuscito a circondare Bakhmut e ha perso parte delle alture dominanti intorno alla città”, ha detto Malyar, secondo cui l’avanzata lungo i fianchi dei soldati ucraini nei sobborghi, che è ancora in corso, rende molto difficile per i russi rimanere a Bakhmut. Malyar ha aggiunto che nella città le truppe ucraine controllano le strutture industriali e infrastrutturali e il settore privato nel distretto di Litak.

