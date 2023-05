Torino, 21 mag. (LaPresse) – Lo Stato maggiore ucraino riferisce che il nemico continua a condurre azioni offensive in direzione di Bakhmut e che i combattimenti per la città di Bakhmut non si fermano. “Il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali nelle direzioni di Kupyansk, Lymansk, Bakhmut, Avdiivsk e Maryinka. In totale, nelle ultime 24 ore, si sono verificati 53 scontri nelle aree del fronte, Bakhmut e Maryinka rimangono l’epicentro delle ostilità”, afferma lo Stato maggiore ucraino citato da Ukrainska Pravda.

