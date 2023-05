Torino, 21 mag. (LaPresse) – Il presidente Usa Joe Biden ha affermato di aver ricevuto una “garanzia netta” dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che non avrebbe utilizzato caccia F-16 forniti dall’Occidente per attaccare il territorio russo. Biden, in conferenza stampa al termine del G7 a Hiroshima, ha detto che gli F-16 potrebbero essere usati “ovunque le truppe russe si trovino all’interno dell’Ucraina e dell’area”. Lo riportano i media internazionali.

