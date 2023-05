Milano, 20 mag. (LaPresse) – Da gennaio 2018, anno di entrata in vigore della legge urbanistica regionale, al 31 dicembre 2022, i Comuni hanno dato attuazione a 235 previsioni insediative per un consumo del suolo di circa 1.060 ettari, che sono solo il 4% dei 25.755 ettari di suolo potenzialmente consumabili. Lo comunica in una nota la Regione Emilia Romagna, dopo le polemiche di questi giorni su un eccesso di consumo di suolo del territorio, gravemente colpito dal maltempo.

