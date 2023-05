Roma, 19 mag. (LaPresse) – “Questo pomeriggio, al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato alla presenza del legale di fiducia, e constatate le sue condizioni, il conducente dell’autoveicolo entrato illecitamente ieri sera in Vaticano è stato portato al reparto di psichiatria dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia per un trattamento sanitario obbligatorio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata