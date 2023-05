Milano, 19 mag. (LaPresse) – Il Monza ha battuto in trasferta il Sassuolo nell’anticipo della 36/a giornata di Serie A. Successo in rimonta per i brianzoli al Mapei Stadium. Nel primo tempo, i padroni di casa passano in vantaggio nel recupero con il rigore trasformato da Berardi e concesso per un tocco di mani di Izzo. Nella ripresa Ciurria firma il pareggio della squadra di Palladino (60′) e qualche minuto dopo il Sassuolo resta in dieci per l’espulsione di Ruan Tressoldi. Al 93′, il gol-vittoria di Pessina. Secondo successo di fila per il Monza che sale all’ottavo posto a quota 52, il Sassuolo incassa il secondo ko consecutivo restando fermo a 44.

