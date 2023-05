Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Il Governo è impegnato, l’emergenza sarà valutata Comune per Comune. La definizione delle aree colpite è in aggiornamento costante e i provvedimenti da assumere nell’immediatezza saranno notevoli perché non abbiamo ancora una contezza complessiva di quello che occorre fare, a partire dallo sfangamento”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso del punto stampa per l’aggiornamento sugli effetti del maltempo in Emilia Romagna, con il presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo.

