Roma, 18 mag. (LaPresse) – Il presidente americano, Joe Biden, è arrivato in Giappone per partecipare al vertice del G7 di Hiroshima, in programma a partire da domani. Lo riporta la Cnn. Biden sarebbe dovuto restare in Asia per otto giorni con l’obiettivo di incontrare i vari alleati della regione, considerate le crescenti ambizioni militari ed economiche della Cina. Ma resterà solo la metà dei giorni in modo da poter tornare in tempo a Washington per partecipare al dibattito sull’aumento del tetto del debito negli Stati Uniti.

