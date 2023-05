Milano, 17 mag. (LaPresse) – Ok definitivo dell’Aula del Senato al ddl sulla procedibilità d’ufficio e l’arresto in flagranza. Il voto si è svolto per alzata di mano. Il Pd, come annunciato durante le dichiarazioni di voto dal senatore Alfredo Bazoli, ha votato Sì insieme alle forze di maggioranza. Il ddl era già stato approvato dalla Camera il 14 marzo scorso con 156 voti favorevoli, nessun contrario e 107 astenuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata