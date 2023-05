Il Cairo (Egitto), 2 mag. (LaPresse/AP) – I combattimenti in Sudan hanno causato dallo scorso 15 aprile almeno 334.000 sfollati interni. Lo ha affermato Paul Dillon, portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, durante un briefing a Ginevra. Più di 100.000 persone sono fuggite dai Paesi vicini, tra cui Egitto, Ciad, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana ed Etiopia, ha aggiunto Olga Sarrado, portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata