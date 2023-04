Milano, 1 apr. (LaPresse) – Alcuni progetti inseriti nel Pnrr “sono evidentemente poco realistici ed è per questo il nostro tentativo, nel confronto con l’Ue e la Coommissione, di spostare risorse su progetti che siano davvero necessari e poi cantierabili e realizzabili nei tempi dovuti”. Lo ha detto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Sky Tg24 Live in Napoli. Nel contempo “siamo ben consapevoli che occorrerà fare le riforme, infatti dopo una fase di emergenza, sia per quanto riguarda la politica energetica sia quella industriale, abbiamo messo in campo due grandi riforme che procedono in parallelo sul terreno dello sviluppo del Paese”, ha aggiunto Urso, citando da una parte la delega fiscale e dall’altra la riforma degli incentivi.

