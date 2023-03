Milano, 31 mar. (LaPresse) – Il Cremlino ha ascoltato la dichiarazione di Lukashenko con la proposta di dichiarare una tregua in Ucraina, ma per la Federazione russa non cambia nulla, l’operazione militare speciale continua. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass.

