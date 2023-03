Milano, 31 mar. (LaPresse) – Un insegnante di religione è stato arrestato per abusi sessuali su bambini di 5 anni in un asilo di Milano. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sentito dalla gip Lorenza Pasquinelli davanti alla quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le rapide indagini del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano, coordinata dalla pm Rosaria Stagnaro, sono partite dalla segnalazione di alcuni insegnanti e dei servizi educativi del Comune di Milano. L’arresto è stato eseguito in flagranza, grazie a delle intercettazioni ambientali in classe. L’insegnante si trova in carcere a San Vittore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata