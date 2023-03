Milano, 31 mar. (LaPresse) – Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori: arriva lo stop a ChatGpt del Garante della Privacy finché non rispetterà la disciplina. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria.

