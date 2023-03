Milano, 31 mar. (LaPresse) – Quattro Regioni/Ppaa sono a rischio alto a causa di molteplici allerta di resilienza. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Iss. Una regione – come si legge nella nota relativa al monitoraggio – non è valutabile perché non sono stati trasmessi i relativi dati e, di conseguenza, è equiparata a rischio alto.

