Roma, 31 mar. (LaPresse) – L’Assemblea dei partecipanti al capitale di Banca d’Italia, riunitasi oggi, ha approvato il bilancio 2022, che si chiude con un risultato economico ancora in positivo, sebbene in diminuzione rispetto all’anno precedente. “Le perdite lorde attese per il futuro – al momento circoscritte ale biennio 2023-2024 – sono ampiamente coperte dai fondi patrimoniali accumulati fino ad oggi, proprio a fronte di questa eventualità”, spiega via Nazionale.

