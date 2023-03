Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Speriamo che il Papa possa essere presente a celebrare” i riti pasquale ma in ogni caso “abbiamo distribuito” le diverse celebrazioni. Così a LaPresse il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio. Nonostante l’attuale situazione del Pontefice, ricoverato al Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria, “si prevede che sarà presente perché il Papa si sta riprendendo bene”, ha aggiunto Re.

