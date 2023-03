Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Io come decano celebrerò la messa della mattina del giorno di Pasqua”. Così a LaPresse il cardinale Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi e decano del Collegio Cardinalizio. Vista l’attuale situazione, con il Papa ricoverato al Gemelli per un’infezione respiratoria, “abbiamo certamente stabilito le Palme, giovedì santo mattina e pomeriggio e domenica io”, ribadisce il cardinal Re.

