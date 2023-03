Bruxelles, 30 mar. (LaPresse) – “Delle circa 200 domande di nuovi prodotti alimentari che abbiamo ricevuto per la valutazione della sicurezza dall’attuazione del nuovo regolamento sui nuovi prodotti alimentari nel 2018, non abbiamo ancora ricevuto alcuna domanda di valutazione del rischio relativa alle applicazioni di carne derivata da colture cellulari”. Lo riferisce a LaPresse un portavoce dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, interpellata sul divieto di produzione e vendita di carne sintetica proposto dal governo italiano.

