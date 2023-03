Campobasso, 29 mar. (LaPresse) – Le scuole resteranno chiuse anche a Campobasso oggi, mercoledì 29 marzo, per verifiche statiche sugli edifici in seguito al sisma di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso. La decisione è stata adottata dal sindaco Roberto Gravina.

