Milano, 29 mar. (LaPresse) – “Dalle prime verifiche effettuate, l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono al momento stati segnalati danni a persone o cose”. Lo fa sapere la Protezione civile a proposito del sisma registrato il 28 marzo alle ore 23.52 in provincia di Campobasso dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con magnitudo 4.6. “La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile – si legge in una nota – si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile”.

