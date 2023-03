Milano, 29 mar. (LaPresse) – Malore oggi per Papa Francesco che, per questo motivo, è ora ricoverato al Gemelli di Roma dove probabilmente, a quanto apprende LaPresse, passerà la notte per ulteriori controlli. Al momento le condizioni del Pontefice non sembrano preoccupare ma potrebbe rimanere in reparto per essere ulteriormente monitorato.

